Positivo al Covid-19 anche il parroco di Pianfei

"Questa settimana non ho celebrato messa perché ho scelto di rimanere in isolamento" - scrive don Arnaldo Rossi ai parrocchiani - "Domenica 25 ottobre ero stato in contatto con il parroco di Villanova Mondovì, risultato nella serata di lunedì 26 ottobre positivo al Covid-19. In settimana è risultato positivo anche l0altro sacerdote che era con noi".

Dopo aver consultato il medico, pur non avendo sintomi, il sacerdote ha deciso di sottoporsi a un tampone rapido, seguito da un tampone che ha purtroppo dato esito positivo.