Risparmio, piena sintonia di Ghisolfi con Profumo: "La sua crescita torni motore di sviluppo"

"L'aumento del risparmio, che non si traduce in investimenti, non diventa motore di sviluppo".

Alcuni dati vengono in immediata evidenza: per un Italiano su 5 sarebbe un problema fare fronte a una spesa imprevista di 1000 euro, per 1 su 2 dover fronteggiare con risorse proprie un'emergenza da 10.000 euro.

Circostanza ulteriore da non sottovalutare: mentre per la maggioranza degli Italiani, il primo lockdown si è tradotto in un aumento delle disponibilità liquide immobilizzate presso i depositi bancari, e salite a un totale prossimo ai 1700 miliardi di euro, per un cittadino su 3 sarebbe insostenibile una seconda chiusura generalizzata delle attività economiche.

Più precisamente: insostenibile stante l'assenza di aiuti pubblici adeguati che possono competere unicamente all'autorità politica, dal momento che - come ha ribadito il Presidente Profumo - le Fondazioni di origine bancaria, in quanto enti non lucrativi azionisti di riferimento di importanti istituti di credito nazionali e locali in Italia, hanno dedicato quote consistenti dei propri bilanci, intaccando anche per la prima volta i fondi di stabilizzazione delle erogazioni accumulati in precedenza, a sostegno del welfare sociale sussidiario e del terzo settore sia pubblico che privato, incluso il socio-sanitario.