Il 4° Salone dell’Orientamento Scolastico del Saluzzese in diretta Youtube dalla ex Caserma Musso

L’ edizione 2020 del Salone dell’Orientamento di Saluzzo, nato 4 anni fa con l’intento di far conoscere l’offerta formativa degli istituti superiori del Saluzzese, si svolgerà venerdì 13 novembre, sempre alla Caserma Musso come gli anni passati, ma diretta dal canale you tube della Fondazione Bertoni.

L'iniziativa mantiene la sua formula originale, ma cambia pelle per le misure di contenimento Covid 19 “Stessa fisionomia sperimentata con successo in questi anni – sottolineano gli organizzatori - per offrire una miglior possibilità ai ragazzi che frequentano la terza media e alle loro famiglie, di incontro con le realtà presenti, per approdare alla scelta scolastica più consona".

L'obiettivo? Permettere ai giovani di ascoltare insegnanti ed orientatori, per poter esprimere dubbi, porre domande e chiedere informazioni, in un contesto in cui contemporaneamente, le scuole sono presenti.

Il Salone 2020 sul canale you tube della Fab si terrà attraverso 7 dirette dalla ex Caserma Mario Musso, nuovo polo culturale nell'obiettivo dell'Amministrazione Calderoni che vuole divenire il punto d’ incontro per i giovani.

Venerdì 13 novembre, dalle 14, le dirette dei diversi Istituti scolastici e dal giorno seguente tutti i video potranno essere visiti e rivisti.

Per aprire la giornata sarà presentato il Progetto “Obiettivo Orientamento Piemonte” a cui seguiranno i diversi interventi volti a far conoscere l'offerta scolastica e formativa del territorio saluzzese, approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e materiali utili alla scelta.

Ecco il programma della presentazione delle scuole

Venerdì 13 novembre alle 14: presentazione del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte

14,30 – Liceo Soleri Bertoni

15,15 – Liceo G.B. Bodoni

16 - Istituto Denina Pellico Rivoira

16,45 – I.I.S. Umberto Primo Verzuolo Agraria

17,30 – Istituto Alberghiero G. Paire Barge