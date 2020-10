Cuneo, anche il "De Amicis" a casa da lunedì 2 novembre

Anche il Liceo Edmondo DeAmicis di Cuneo a casa da lunedì 2 novembre.

"La sofferta decisione - si legge nella comunicazione della dirigente scolastica Mariella Rulfi, a firma di tutta la direzione - è stata presa in seguito all'ennesima comunicazione dell'Asl Cn1 che ha posto in quarantena passiva circa il 30% dei docenti che impattano sull'organizzazione didattica dell'80% delle classi".

Tutta l'attività scolastica sarà quindi in didattica a distanza almeno fino al 24 novembre.

"Ci aiuterà a rimanere collegati e a lavorare in modo certamente più regolare e meno stressante di quanto non abbiate sperimentato da settembre.

E’ una misura temporanea - specifica la dirigente scolastica - che garantisce il proseguimento dell’attività fino al 24 novembre, data di scadenza dell’ultimo DPCM.

L’orario settimanale definitivo, pubblicato sul sito della scuola in data odierna, rimarrà invariato anche per la didattica a distanza Ogni lezione avrà la durata di 45 minuti per permettere a tutti – studenti e docenti – il dovuto distacco dallo schermo".

La scelta del Liceo di non proseguire le attività in presenza nasce dall’impossibilità di garantire una regolare didattica, ma soprattutto la dovuta vigilanza sugli allievi.

"Dal mese di giugno abbiamo lavorato senza sosta per rendere la scuola un luogo più che sicuro e attrezzato dal punto di vista tecnologico, e organizzato un orario compatibile con le disposizioni del CTS relative al distanziamento.

Ma, come dice il Presidente del Consiglio, la salute viene prima di tutto.

Per questo, con amarezza, siamo costretti a chiedervi di stare a casa".