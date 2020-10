Cuneo, gli sportivi manifestano in piazza Galimberti: "Il movimento è salute" (VIDEO)

La chiusura di palestre e piscine ed il blocco di buona parte delle attività sportive continuano a fare discutere.

Scandendo gli slogan "Non fermate lo sport" e "il movimento è salute" hanno manifestato in piazza Galimberti, nel cuore di Cuneo, rappresentanti delle associazioni direttamente interessate dalla chiusura, istruttori e giovani sportivi.

Contestate le decisioni del Governo e la stessa impostazione della gestione dell'emergenza sanitaria. In particolare viene sottolineato come chi ha operato per regolarizzare la propria attività ed adeguarsi ai rigidi protocolli stabiliti sia stato beffato dalle ultime disposizioni.

Nel servizio le dichiarazioni di Cristiana Marengo (Studio Pilates Mar&go), promotrice dell'iniziativa, del presidente dell'Asd Olmo Riccardo Andreis e di Beppe Lauria, presidente del Circolo Schermistico Cuneo