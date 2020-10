Volley A2/F: Piano B in A2 Femminile? La presidente della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo: "Costretti a rivedere formula e calendario...ma non rinunceremo a giocare" (VIDEO)

Sono tempi difficili anche per lo Sport! Ne sa qualcosa la serie A2 di volley Femminile, che ieri ha ricevuto l'ufficialità sul rinvio, a causa del Covid-19, di tutte e cinque le gare in programma per l'ottavo turno di Regular Season. Una situazione che descrive appieno il periodo delicato e che coinvolge inevitabilmente anche la Lpm Bam Mondovì. Oggi abbiamo cercato di carpire lo stato d'animo della presidente del Puma Alessandra Fissolo, che riveste anche il ruolo di membro nella Commissione Calendari della Lega. L'affascinante Presidente monregalese ha anticipato ai nostri microfoni i probabili scenari, con le imminenti modifiche sul format del campionato e sul calendario. Ecco di seguito l'intervista completa: