Due chiacchiere con il re della mongolfiera John Aimo, prima di prendere l’ascensore per il cielo (Foto)

Su, su, su e ancora più su. Sollevarsi verso il cielo e volare nella cesta di una mongolfiera è un’emozione per tutte le età. Lo sa bene John Aimo, 74 anni, pioniere del volo aerostatico e pluricampione italiano con 7 titoli nazionali (l’ultimo nel 2018) conditi da 23 podi totali. Il suo quartier generale è Mondovì, luogo di partenza prediletto per voli indimenticabili.

Un po’ di qua e un po’ di là, guidato dal vento e da sensazioni uniche, come racconta lui stesso: “Quando volo a bordo della mongolfiera, mi sento libero e leggero come non mai. Sembra di essere su una nuvola”.

La sua abilità a guardare il mondo dall’alto lo ha portato anche a coprire 265 chilometri da Mondovì a Verona in poco più di quattro ore a bordo del pallone GCGVV Cameron Z90 di 2450 metri cubi. Un viaggio entrato nel libro dei primati dell’Aeroclub Italia, perché rappresenta il record nazionale di distanza in volo per un pallone aerostatico, che fino ad allora era di 171 km. Per lui anche i record italiani di volo con pallone aerostatico per altitudine (9.400 metri) e per durata di volo, con oltre 9 ore di volo in quota.

Non solo. Il record di 10mila ore di volo in mongolfiera gli ha regalato immagini mozzafiato, come ci racconta: “L’alba, il sole che fa capolino tra le nuvole, oppure il silenzio della notte: sono attimi indescrivibili. Da lassù guardo il mondo con gli occhi di un bambino”.

Una passione nata per caso e cresciuta in piena consapevolezza: “Era il 1979 e nessuno conosceva i palloni per volare. Ci pensò Gallo Orsi, ingegnere Fiat. Ne acquistò uno per l’Aeroclub di Cuneo. Il primo ad arrivare in Italia. Il resto fu solo un caso. Cercavano un pilota e io mi offrii volontario. Nel 1989 governavo un pallone aerostato per i cieli del mondo. Non sapevo nemmeno di che cosa si stesse parlando. Ho cominciato così e non ho più smesso”.

Un uomo avventuroso che, appena può, lascia il caos quotidiano e si fa cullare dai venti. Qualcosa che somiglia più alle favole che alla realtà. “Il viaggio è meraviglioso ed imprevedibile. La mongolfiera non si direziona, è l’aria a condurla. La bravura del pilota sta nel riconoscere i venti, incanalarsi nelle correnti giuste, salire e scendere di quota”.

Oggi John Aimo, oltre ad addestrare al volo futuri piloti, si diverte a far navigare in aria questi palloni, che per poter funzionare hanno bisogno di grandi spazi e condizioni termiche adatte: “La spinta del pallone dipende dalla differenza tra la temperatura esterna e quella interna del velivolo. Maggiore è il divario, superiore sarà la spinta. È preferibile quindi decollare all’alba o al tramonto, durante le ore più fredde della giornata. Per partire non abbiamo bisogno di un posto particolare, ci basta un parcheggio o un prato di 60x60 metri”.

La prima emozione scatta con l’accensione della fiamma, il vero e proprio motore che riscalda l’aria fino ad oltre 100 gradi, grazie alla combustione del propano. Non prima di aver gonfiato la grande vela di nylon con un massiccio ventilatore e prendere definitivamente l’ascensore verso il cielo a bordo della classica cesta di vimini. Poi inizia lo spettacolo.

“Da lassù tutto diventa più bello. Le città diventano piccole piccole, si scoprono borghi, case, strade e monumenti da un altro punto di vista, mentre all’orizzonte si disegna il profilo delle montagne”, ci spiega John che mentre galleggia in aria scatta foto che immortalano la grandiosità della natura (da vedere per credere!).

Come è successo lo scorso 12 ottobre, quando il pilota monregalese ha sorvolato la città della Zizzola, suscitando curiosità e stupore tra gli abitanti. Emozioni subito replicate giovedì 29 ottobre con il decollo dal campo sportivo della Madonna dei Fiori, di fronte ai piccoli alunni appartenenti al gruppo giallo della Scuola dell’Infanzia Gina Lagorio, che hanno avuto la fortuna di ammirare il cielo punteggiarsi del suo pallone colorato. Proprio come nel fantastico mondo di Oz, ricreato in chiave 2.0 attraverso l’esperienza di un Mago speciale, che ha suscitato meraviglia e voglia di accedere a quel luogo, il cielo, dove risiedono soltanto gli dei.

Perché in fin dei conti volare è sempre stato uno dei più grandi sogni dell’uomo e farlo in mongolfiera è il modo più divertente