Trofei MAB UNESCO: premiati i vincitori della quarta edizione

Selezionati i vincitori della quarta edizione dei Trofei MaB UNESCO, attività promossa dalla Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso nell’ambito del progetto EcO del PITER Terres Monviso per incentivare e valorizzare iniziative locali di eco-cittadinanza innovative e creative, riconoscendo gli elementi di innovazione e di attività positiva all’interno della Riserva. Il concorso, rivolto a persone fisiche, imprese, associazioni o scuole, intende incoraggiare la realizzazione di progetti che rappresentino degli esempi di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile.

Quest’anno, a causa della situazione di emergenza sanitaria in corso, non è stato possibile organizzare la cerimonia di premiazione, che solitamente si teneva in occasione di uno degli eventi autunnali del territorio transalpino tra Saluzzese e Guillestrois-Queyras: i premi verranno quindi consegnati con una modalità alternativa che è in fase di elaborazione.

Tra i nove progetti partecipanti, focalizzati sull’obiettivo del miglioramento della relazione tra uomo e natura, alla ricerca del giusto equilibrio tra un ambiente sano e un’economia locale forte, sono stati selezionati “Laboratori emozionali del legno”, presentato dalla ditta individuale Naturas di Rossana, e “La planète”, presentato dall’associazione culturale Mots et merveilles di Aiguilles.

Il primo progetto intende far sperimentare a adulti e bambini l’emozione della lavorazione manuale del legno, partendo dalle sensazioni trasmesse dagli alberi autoctoni del territorio. Il secondo ha l’obiettivo di far conoscere i valori della Riserva della Biosfera esponendo i problemi dei cambiamenti climatici in modo ludico e conviviale attraverso la messa in scena di uno spettacolo teatrale.

«Grazie ai Trofei MaB UNESCO, ogni anno diamo voce al territorio e alle sue espressioni più spontanee di progetti per lo sviluppo sostenibile, piccole gocce in un mare sterminato ma indicative della presenza qui, ai piedi del Monviso, di un’idea concreta e di una forte volontà a impegnarsi in prima persona per portare un messaggio alla collettività. Si tratta di un patrimonio che vogliamo continuare a salvaguardare», commenta il Presidente del Comitato di Coordinamento della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso e del Parco del Monviso, Gianfranco Marengo.

Per favorire la realizzazione dei progetti vengono erogati 1.000 euro ciascuno. Inoltre, i due vincitori dei Trofei MaB UNESCO 2020 potranno beneficiare di sostegno e rinforzo attraverso la messa in rete e lo scambio di esperienze tra gli attori del territorio del Monviso e della rete delle Riserve della Biosfera.