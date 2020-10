Cuneo Volley, riscontrati dei positivi: salta la trasferta a Castellana Grotte

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ha richiesto e ottenuto dalla Lega pallavolo serie A maschile il rinvio della 3^ giornata di campionato serie A2 che vedeva i biancoblù impegnati nella trasferta a Castellana Grotte, domenica 1° novembre.

A causa della positività al Covid-19 di alcuni atleti e nell’impossibilità di effettuare in tempi utili il tampone di controllo al team, si determina il conseguente annullamento della partenza per la delegazione cuneese.

Il Club in via precauzionale, sotto indicazione dello staff medico, ha chiesto l’isolamento volontario a tutti i giocatori e allo staff, in attesa dei risultati.