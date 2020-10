Al Mudi: 45 Metri sopra Alba e il Tesoro della Cattedrale TESORO DELLA CATTEDRALE

Il Museo Diocesano di Alba propone un doppio appuntamento per domenica 8 novembre, per scoprire due eccezionali beni della Cattedrale di S. Lorenzo: il campanile romanico e la Sala del Tesoro. Le guide del Museo vi accompagneranno attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza. Il campanile della Cattedrale è uno dei monumenti più rappresentativi della città e ne caratterizza lo skyline del centro insieme alle torri medievali. Nell’articolata storia architettonica della cattedrale la presenza del campanile del XII secolo è già un elemento notevole, che diventa ancora più straordinario se si ha la possibilità di scoprire la struttura interna: una seconda torre databile alla fine del X secolo è infatti racchiusa dalle murature del campanile esterno. Salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili si raggiunge la sommità dell’antica torre e da qui si può ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”. La visita guidata prosegue nella Sala del Tesoro, eccezionalmente aperto al pubblico, per ammirare la preziosa collezione di argenti e paramenti della Cattedrale: reliquiari, suppellettili e vesti sacre realizzati in gran parte tra XVII e XX secolo da mastri orafi per lo più torinesi e manifatture locali e d’Oltralpe, testimonianze artistiche di un importante patrimonio della nostra Diocesi. Tra gli oggetti esposti è di notevole interesse, e tra i più antichi, un calice della metà del sec. XIV a base ottagonale; un oggetto raffinato e unico in area piemontese con una simbologia particolare e ricchezza di dettagli.

Garantiamo visite a piccoli gruppi di massimo 6 persone con obbligo di mascherina, uso di gel igienizzante e controllo del rispetto delle regole del distanziamento sociale. Raccomandiamo abbigliamento e scarpe comode.

La partecipazione ai tour guidati sono soggetti a prenotazione.

Turni di visita: ore 15.00 e ore 16.30