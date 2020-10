Abbattuta anche la seconda arcata del ponte Odasso a Garessio

Sono proseguiti anche nella giornata di oggi, sabato 31 ottobre, i lavori per lo smantellamento del ponte Generale Odasso di Garessio.

Le operazioni, iniziate nella mattinata di ieri, si sono concentrate subito sull'arcata centrale del ponte, dove, la scorsa settimana erano stati rimossi tutti i sottoservizi ancorati alla struttura.

Ad oggi resta ancora l'arcata sulla riva sinistra del Tanaro e i due pilastri centrali in marmo nero di Ormea.

La pietra centrale con la scritta "PN 1861" (ponte nuovo, ndr) è stata rimossa e portata nel museo di Garessio.

Dopo la fine dei lavori di smantellamento, verrà installata una passerella pedonale provvisoria, probabilmente un ponte Bailey, per consentire il ricongiungimento dei due lati di via Vittorio Emanuele II, in attesa del nuovo ponte.