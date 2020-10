Continua l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva in Piemonte: in Granda 213 nuovi positivi, un morto e 61 guariti

33.429 PAZIENTI GUARITI



Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 33.429 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3860, Asti 1803, Biella 1083, Cuneo 3503 (+61), Novara 3091, Torino 17.154, Vercelli 1560, Verbano-Cusio-Ossola 1147, extraregione 228.



I DECESSI SONO 4383



Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale è ora 4383 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 712 Alessandria, 266 Asti, 226 Biella, 424 Cuneo (+1 rispetto a ieri), 420 Novara, 1923 Torino, 234 Vercelli, 135 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.



LA SITUAZIONE DEI CONTAGI



I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 70.636 (+2.887 rispetto a ieri) di cui 1199 (42%) sono asintomatici.



I casi sono così ripartiti: 989 screening, 859 contatti di caso, 1039 con indagine in corso; per l’ambito: 174 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 394 scolastico, 2319 popolazione generale.



La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6773 Alessandria, 3456 Asti, 2305 Biella, 8651 Cuneo (+213), 5757 Novara, 37.767 Torino, 2656 Vercelli, 2039 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 731 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati in terapia intensiva sono 174 (+15 rispetto a ieri, l'incremento ieri era stato di +13).



I ricoverati non in terapia intensiva sono 2. 683 (+136 rispetto a ieri, l'incremento ieri era stato di +166).



Le persone in isolamento domiciliare sono 29.967.



I tamponi diagnostici finora processati sono 1.029.059 (+15.575 rispetto a ieri, ieri l'incremento era di +15.977),di cui 565.672 risultati negativi.