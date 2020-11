Covid-19: a Centallo il punto del sindaco Chiavassa, salgono il numero di positivi al San Camillo

È stato pubblicato ieri sera sul gruppo Facebook Radio Centallo il bollettino video del sindaco Giuseppe Chiavassa.



“I positivi a Centallo attualmente sono 58, 4 i ricoverati - il commento del primo cittadino - ma non c’è nessun allarmismo” .



Nell’istituto per anziani San Camillo ci sono 28 positivi 8 dei quali sono operatori. Assicura in un questo senso Chiavassa “gli operatori si sono organizzati per non far mancare nemmeno un instante l’assistenza agli anziani” e ai quali il primo cittadino ha voluto esprimere tutto il suo ringraziamento.



Il sindaco ha poi rivolto un duro attacco ai ragazzi che hanno scassinato il pulmino della scuola “sono teppisti”. Positiva invece la risposta della popolazione centallese riguardo al coprifuoco delle 23 e sulle raccomandazioni di non creare assembramenti al cimitero per la festa di Ognissanti.



L’amministrazione è pronta a fornire mascherine a tutta la popolazione, sono già state fatte alcune multe, e per tale motivo Chiavassa ha voluto raccomandare nuovamente l’utilizzo della stessa.