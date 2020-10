E' Mariano Allocco il nuovo presidente di Maira spa

"Ho subito attivato i necessari contatti e colloqui, con il presidente di Unione Montana Valerio Carsetti, con Aldo Pellegrino per il passaggio di consegne; con Guido Barettini amministratore di Maira spa". Questi i primi commenti di Mariano Allocco, nuovo Presidente di Maira spa.



Fino al 1999 presidente della Comunità montana Valle Maira e uno dei più convinti animatori del progetto dello scorso anno “La Speranza Divampa” promosso dal Nodo di Gordio, Mariano Allocco è stato eletto dal Consiglio di Amministrazione, riunito online a causa dell’emergenza Covid in modalità online.



Maira spa è una società mista pubblico-privata che sviluppa una strategia di valorizzazione delle risorse naturali in Valle Maira e altri territori montani (l’acqua per produzione idroelettrica, il legno per la produzione di energia termica) in piena sostenibilità economico-finanziaria e ambientale.

In un'ottica di prossimità territoriale, si impegna al benessere socioeconomico locale.