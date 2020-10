Il presidente A.C.A. Giuliano Viglione nella Giunta Confederale Confcommercio

Giovedì 22 ottobre il Consiglio Generale di Confcommercio Imprese per l'Italia, riunitosi per la prima volta dopo che l'Assemblea ne aveva rinnovato la composizione, ha approvato la nomina dei componenti la Giunta Confederale.

Confcommercio Imprese per l'Italia, alla quale l'A.C.A. aderisce direttamente dal 2011 (unica realtà italiana non capoluogo di provincia) è la più grande rappresentanza d'impresa in Italia con oltre 700.000 imprese associate.

«Far parte della Giunta Confederale è un traguardo personale che condivido con tutta la struttura A.C.A. - commenta Viglione - ; senza una puntuale organizzazione, senza ottimi dirigenti e collaboratori, senza i nostri valori condivisi, l'intensa operatività a servizio delle imprese ed una radicata volontà di visione, i risultati non sarebbero possibili. Considero questa prestigiosa nomina come un premio per tutto il sistema dell'Associazione Commercianti Albesi e per le aziende che esso rappresenta».