Rinviato il premio per la "Fedeltà al lavoro e progresso economico", Gola: "Si terrà quando possibile, ma in presenza"

La Camera di Commercio di Cuneo ha rinviato la premiazione dell’edizione 2020 della Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico.



“E’ necessario e doveroso alla luce delle disposizioni dettate per l’emergenza Covid, posticipare questo appuntamento, perché per celebrare imprenditori e operatori economici che con il loro impegno rappresentano il tessuto dell’economia cuneese, desideriamo un evento in cui ci si possa tornare ad incontrare di persona”, commenta il Presidente dell’Ente Camerale, Mauro Gola.



“Per i momenti tecnici così come per le convocazioni urgenti, i meeting in modalità telematica rappresentano ormai la quotidianità, ma questo è un appuntamento che ha un valore grande per la collettività e vogliamo che continui ad essere anche un momento di incontro. Appena sarà possibile tornare ad organizzare eventi con la presenza del pubblico, fisseremo la data e la comunicheremo tramite gli Uffici della Camera di Commercio e i media del territorio”.