Si è spento a 81 anni il "geometra" Giuseppe Sasia, architetto di Verzuolo

Si è spento a 81 anni nella sua abitazione di via Castello Borgo Antico a Verzuolo Giuseppe Sasia, da tutti conosciuto come "geometra", nonostante avesse poi conseguito la laurea in architettura.



Stimato professionista lascia la moglie Margherita, i figli Pierpaolo e Francesco e i nipoti Enrico, Alice e Angel.

Il rosario sarà recitato nella parrocchia di Verzuolo questa sera (sabato 31 ottobre) alle ore 20,30. A causa delle disposizioni Covid non sono previste visite al domicilio.

Il funerale si svolgerà nella parrocchia SS. Filippo e Giacomo lunedì 2 novembre alle ore 10,30.