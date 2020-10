Incidente a Bagnasco lungo il colle di Nava, un ferito non grave

I vigili del fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre, a Bagnasco per un incidente stradale.



Una vettura è uscita di strada lungo la SS.28 del colle di Nava e si è ribaltata. Il conducente è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo.



Le squadre di Mondovì e di Garessio hanno utilizzato le cesoie idrauliche per aprire un varco nelle lamiere e con la collaborazione dell'equipe sanitaria hanno liberato l'uomo subito trasferito in codice giallo al pronto soccorso.



Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri e tecnici dell'Anas per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.