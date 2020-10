Intervento nel primo pomeriggio intorno alle ore 13,40 di oggi, sabato 31 ottobre sulla A6, autostrada Torino-Savona.

Un mezzo-frigo autoaricolato che trasportava generi alimentari ha preso fuoco al km 41 mentre viaggiava in direzione Savona. Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo e Bra hanno messo in sicurezza il veicolo e sedato le fiamme.



L'intervento non ha provocato particolari ripercussione sulla viabilità autostradale.