Pallapugno: rinviata l'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva della FIPAP

Il Consiglio Federale della Fipap, nella riunione di giovedì 29 ottobre, ha deciso di RINVIARE a data da destinarsi - e comunque non oltre il 15 marzo 2021 - l'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Pallapugno, in origine programmata a Dogliani per domenica 8 novembre.

Il rinvio è causato dal livello di contagio del virus Covid-19 che sta assumendo, con il passare dei giorni e delle settimane, proporzioni pandemiche sempre più preoccupanti su tutto il territorio nazionale e, soprattutto, all'interno della stessa Regione Piemonte, sede di svolgimento dell'Assemblea.