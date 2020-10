Popolo della famiglia Cuneo, Antonio Panero è il nuovo coordinato provinciale

"Ringrazio i vertici regionali del partito per la fiducia nei miei confronti - queste le prime parole del viceSindaco di Centallo Antonio Panero dopo la nomina a nuovo Coordinatore del partito nella Granda, avvenuta durante il Coordinamento regionale svoltosi in modalità telematica.



"Cercherò - continua Panero - di continuare il radicamento territoriale del partito e di supportare l'attività dei nostri Circoli locali, senza dimenticare il grande obiettivo della nostra partecipazione alle elezioni comunali di Cuneo 2022".



"La nomina di Panero è il giusto riconoscimento per tutta l'attività che ha svolto negli ultimi tre anni per la diffusione del partito nel territorio cuneese - commenta il Coordinatore regionale del Popolo della Famiglia Mario Campanella. "Un lavoro che ha condiviso con la saviglianese Antonia Bassignana, nominata responsabile della segreteria organizzativa regionale. Sono sicuro che entrambi saranno in grado di far conoscere ad un numero sempre maggiore di persone le proposte politiche ed amministrative di un partito che prosegue con determinazione e costanza il suo cammino".



Primi obiettivi concreti l'apertura di nuovi Circoli con il rafforzamento di quelli già attivi e la campagna tesseramento 2021.