Cavallermaggiore: situazione stabile con 35 casi positivi, tre sono ospedalizzati

"Due sono le raccomandazioni importanti che voglio farvi in questo fine settimana - scrive il sindaco Davide Sannazzaro in vista della Festività di Ognissanti di domani -.Durante la visita ai cimiteri, vi ricordo di mantenere l'adeguato distanziamento, anche con i parenti e gli amici che incontrate. Chi partecipa alle celebrazioni, inoltre, si attenga rigorosamente alle indicazioni dei volontari predisposti dal mondo parrocchiale - e aggiunge -. Seconda cosa, ma non meno importante, vi chiedo con dispiacere di contenere il "rito" del "dolcetto o scherzetto". So di genitori che si sono organizzati con i bambini per fare un giro sull'uscio delle case in sicurezza, mantenendo tutte le norme del caso e le attenzioni di igienizzazione. A meno che non si tratti di situazioni come queste, coordinate e poste in tutela, credo sia opportuno chiedervi che i vostri figli non si avventurino nel giro dei negozi o delle case in maniera non adeguata.".