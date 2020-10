Cuneo: conclusa in serata l'installazione delle strutture modulari dell'esercito al Santa Croce

Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 30 ottobre) l'installazione delle strutture modulari dell'esercito all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Una disposizione del ministro Guerini per offrire supporto alla Sanità Nazionale in questo nuovo momento di sofferenza e che - in provincia - ha visto interessata anche Savigliano nella giornata di giovedì 29 ottobre.

L'intervento, a livello regionale, ha permesso di aumentare la capienza della rete ospedaliera piemontese di 168 posti letto - potenziali, ogni tensostruttura può accogliere fino a 14 letti - divisi in 12 tensostrutture dislocate sul territorio.