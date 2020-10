Nell’anno del Coronavirus, i dolcetti di Halloween si fanno in casa

Dolcetto o scherzetto?



Halloween è diventata ormai una festa da celebrare anche in cucina. Entrata a far parte del costume europeo, specie quello dei giovani, Halloween si caratterizza per il suo gusto del macabro e del grottesco con il quale si cerca di esorcizzare le nostre peggiori paure.



Perciò, allacciamo i grembiuli e divertiamoci a preparare la ricetta dell’occhio spaventoso, buono da far paura! Fate cuocere della confettura di ciliegie in un pentolino con due cucchiai d’acqua, fino a quando si sarà diluita. A parte scaldate il preparato per 4 porzioni di panna cotta, che verserete in altrettante ciotoline rotonde di silicone e che lascerete riposare in frigo per il tempo previsto.



Pelate un kiwi e tagliatelo a fettine, quindi mettete del cioccolato fondente in una tazza e fondetelo nel forno a microonde. Adesso dovete solo assemblare tutti gli ingredienti! In un piatto mettete la salsa rossa, capovolgete sopra una ciotolina di panna cotta, completando ogni occhio con una fetta di kiwi e una goccia di cioccolato fuso.



Lo spavento sarà assicurato!