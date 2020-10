Volley femminile A1, confermata la partita della Bosca S.Bernardo Cuneo sul campo dell'Imoco Conegliano

In programma la nona giornata in A1 femminile. Torna in campo, dopo 20 giorni e quattro partite rinviate (Novara, Bergamo, Firenze, Trento), la Bosca S.Bernardo Cuneo, pesantemente condizionata dall'emergenza Covid.

Confermata la disputa delle partita che vede le "gatte" impegnate sul proibitivo campo dell'Imoco Conegliano, capolista a punteggio pieno. Cuneo scenderà in campo con una formazione fortemente rimaneggiata ma ha deciso di onorare l'impegno.

"Per compiere un atto di resilienza e lanciare un messaggio ai nostri sponsor e ai nostri tifosi, che ci sono stati accanto con grande affetto in questo periodo così difficile: giocheremo per onorare la maglia, oltre il risultato - ha spiegato il presidente Borgna.

Un'occasione speciale, dunque, per le ragazze che scenderanno in campo al cospetto delle campionesse del mondo. Fischio d'inizio alle 17 di domenica al Palaverde di Villorba (Treviso).

Le partite della 9^giornata

Sabato 31 ottobre, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Sobrero-Boris ADDETTO VIDEOCHECK: Ciracì

Sabato 31 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Bassan-Lot ADDETTO VIDEOCHECK: Caporotundo

Domenica 1 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Curto-Giardini ADDETTO VIDEOCHECK: Scapinello

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Zanetti Bergamo ARBITRI: Papadopol-Piperata ADDETTO VIDEOCHECK: Biasin

Rinviate a data da destinarsi

Unet E-Work Busto Arsizio – VBC èpiù Casalmaggiore

Delta Despar Trentino – Igor Gorgonzola Novara

Riposa: Bartoccini Fortinfissi Perugia

LA CLASSIFICA: Imoco Volley Conegliano 21; Savino Del Bene Scandicci 15; Igor Gorgonzola Novara* 14; Delta Despar Trentino* 13; Reale Mutua Fenera Chieri* 12; Saugella Monza 12; Bosca S.Bernardo Cuneo*** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio** 6; VBC èpiù Casalmaggiore 6; Zanetti Bergamo 5; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 1

* 6 partite giocate; ** 5 giocate; *** 4 giocate. Le altre: 7 giocate