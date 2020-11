Alla CRI di Busca/Manta 20 mila euro dal Gruppo BURGO

La Croce Rossa del Comitato di Busca/Manta, che con i propri volontari ha supportato il territorio di competenza attivandosi per ogni necessità, ha ricevuto venerdì 30 ottobre un assegno di 20 mila euro dal Gruppo Burgo per i servizi svolti nell’ambito della sede di Verzuolo. In tutta Italia sono 11 gli stabilimenti Burgo coinvolti nel programma che offriranno il loro contributo al Comitato CRI di competenza territoriale tra i quali quello di Busca/Manta che è l’unico del Piemonte.



La BURGO è sempre stata molto attenta alla sicurezza sul lavoro: all'interno dello stabilimento è infatti presente una squadra di emergenza che si occupa anche di Primo Soccorso, i cui componenti vengono costantemente aggiornati da Istruttori CRI. Inoltre, Considerato che all'interno dello stabilimento sono installati anche 2 DAE, la CRI ha tenuto anche corsi BLSD, aggiornando la suddetta squadra.



La cerimonia - tenutasi nella sede dello stabilimento BURGO di Verzuolo - ha visto la presenza del direttore dello stesso, Ing. Raffaele Marinucci e dell’Ing. Roberto Gisotti, mentre per la Croce Rossa, erano presentiil Presidente del Comitato CRI Busca/Manta, On. Teresio Delfino, la Vice Presidente Valentina Bertero con il consigliere Gianpiero Marino, i responsabili Enrico Giobergia e Remo Ciravegna ed infine il Consigliere Regionale, già dipendente Burgo, Giuseppe Giordana.



Al termine della cerimonia, il direttore Raffaele Marinucci, che ha accompagnato tutti i partecipanti all’incontro a visitare lo stabilimento nei diversi settori di lavorazione, ha dichiarato : «Con questa donazione il nostro stabilimento di Verzuolo, insieme alla CRI di Busca/Manta , ha voluto dare un segnale concreto e dimostrare la propria vicinanza alla comunità locale, per far fronte all'aumento delle spese dei DPI e sostenendo le fasce più colpite dagli effetti della pandemia».



«Al gruppo BURGO va il nostro grazie più sincero, per la cospicua donazione. - Ha commentato il Presidente del Comitato CRI Busca/Manta, on. Teresio Delfino - Il Direttivo e i volontari del Comitato CRI di Busca/Manta saranno sempre pronti, in futuro, a fornire ogni supporto che verrà richiesto».