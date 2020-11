Bra, il Caffè Converso primo della classe tra i Bar d’Italia del Gambero Rosso nella guida 2021

Fortunatamente, in questo clima di ansia e preoccupazione, ogni tanto c’è qualcuno che ci regala una gioia. È il caso del Caffè Converso di Bra, che entra per la decima volta consecutiva nella guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 2021, giunta alla 21ª edizione.

Per il titolare Federico Boglione il massimo punteggio con i “Tre Chicchi” per i migliori caffè e “Tre tazzine” per la più completa e curata proposta gastronomica.

Entrare in questo posto è come tornare indietro nel tempo. Mobili vintage, sala con specchi, manifesti che ricreano l’incantesimo delle antiche boutique in stile francese. È un’oasi di dolcezza tra le vetrine della capitale del Roero, dove il peccato di gola è legittimato, anzi, dovuto.

Se vi capita di lavorare nei pressi di via Vittorio Emanuele II 199, sappiate che la pausa caffè sarà d’obbligo qui.

Eh sì, del resto il caffè è un rituale. Al mattino per darsi la carica, nel pomeriggio per spezzare il ritmo, la sera per chiudere degnamente la giornata. Un momento prezioso che, come tale, ha bisogno di un contesto che ne valorizzi il potere rigenerante, proprio come il bar Converso.

Oh, lo dice il Gambero Rosso!