Il ministro De Micheli domani torna "virtualmente" in Granda: videoconferenza su Asti-Cuneo e Colle di Tenda

Domani, lunedì 2 novembre, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, tornerà - seppur virtualmente - in Granda.

Il ministro era già stato nel Cuneese a dicembre del 2019, all'indomani di un'ondata di maltempo, per visitare le aree colpite dall’alluvione e incontrare i sindaci e le istituzioni del territorio.

Dal Municipio di Alba, la De Micheli aveva annunciato lo stanziamento di 11milioni e 700mila euro in arrivo alla Provincia per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla strade della Granda.

Sempre da Alba, la De Micheli aveva anche riservato un passaggio della sua visita all'ormai annosa questione del completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, informando i numerosi sindaci e Amministratori che proprio in quei momenti era in corso, a Roma, la presentazione al Cipe di una "informativa" sulla soluzione che il Governo, all'epoca, aveva individuato per arrivare al completamento della tratta.

"Una soluzione che raccoglie quanto di buono già approvato con i piani cui hanno lavorato i miei predecessori (Delrio e Toninelli, ndr)" si era limitata ad aggiungere il ministro, che però, proprio in ragione dell'esame in corso, aveva preferito non anticipare ulteriori dettagli.

"Non sono qui per fare promesse – erano state le parole di fronte ai sindaci –, ma posso assicurare che si tratta di un passaggio molto importante e un grande passo in avanti in questa vicenda".

Sabato 24 ottobre scorso, poi, la notizia: la Corte dei Conti ha dato il via libera alla delibera del Cipe per riprendere i lavori dell’Asti-Cuneo. Ad annunciarlo, la stessa De Micheli: "Ci siamo riusciti ed ora tornerò per la riapertura definitiva del cantiere".

La delibera del Cipe prevede che nel 2026, alla scadenza della concessione relativa alla tratta autostradale A4 Torino-Milano, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affidi congiuntamente le due tratte, A33 e A4, pur avviando la gestione unitaria solo alla scadenza a fine 2031, della vecchia gestione della concessione Asti-Cuneo.

Per il completamento dell’opera, da eseguire entro i prossimi 4 anni, è prevista una spesa di 350 milioni di euro.

“La registrazione dell’atto consente la ripresa del cantiere di un’opera bloccata da troppi anni e fortemente voluta dal territorio, un’infrastruttura strategica non solo per il Piemonte ma per tutto il Nord Ovest. - questa era stata la nota del Ministero delle Infrastrutture - E la sua realizzazione avverrà secondo criteri di interesse pubblico. Durante la visita sul territorio avevo rappresentato ai sindaci e alle istituzioni locali la complessità amministrativa che volevamo fortemente superare”.

Domani, la De Micheli si collegherà in videoconferenza con la Prefettura di Cuneo per tenere due riunioni su infrastrutture viarie che ricadono nella provincia Granda.

In particolare, alle ore 10 il ministro affronterà il tema della ripresa dei lavori sul tratto di autostrada A33 Asti-Cuneo, insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al prefetto vicario di Cuneo e al prefetto di Asti, ai rappresentanti delle Provincie di Cuneo e Asti e ai rappresentanti della Società Autostrada Asti-Cuneo spa.

A seguire, alle ore 11, il ministro parteciperà ad una riunione tecnica sulle misure intraprese per fronteggiare i danni subiti nella zona del Colle di Tenda dovuti al maltempo del 2 e 3 ottobre 2020.

Alla videoconferenza parteciperanno anche in questo caso il presidente Cirio, il prefetto vicario, insieme ai rappresentanti di ANAS e del Consorzio Edilmaco, al presidente della Provincia Federico Borgna ed ai sindaci dei Comuni di Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte.

Al termine degli incontri, il ministro De Micheli terrà un punto stampa in videoconferenza alle ore 12.