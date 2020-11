Prosegue la rassegna “#andràtuttobene - I luoghi comuni su un presente incerto”. L’attore Daniele Fabbri ospite a ‘2 ciapetti con Federico’

Terzo appuntamento lunedì 2 novembre per la la rassegna “#andràtuttobene - I luoghi comuni su un presente incerto”. L’incontro, che avrà inizio alle ore 21, vedrà protagonisti Barbascura X e Daniele Fabbri in una serata dal titolo ‘La mascherina è il nuovo preservativo’. Sarà una chiacchierata in forma goliardica per affrontare il tema della sessualità al tempo del Covid.

Per presentare questo nuovo appuntamento Daniele Fabbri (standUp comedian satirico, scrittore, attore, regista, sceneggiatore e podcaster) è intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’ con la sua solita ironia e comicità pungente.

La rassegna verrà trasmessa in live streaming, oltre che sui quotidiani on line del gruppo MoreNews, sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Festival.

Guarda l'intervista: