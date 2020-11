Un carro funebre e un trattore in corteo a Cuneo per "non far morire la Valle Vermenagna"

Si terrà nel "giorno dei morti", il 2 novembre un corteo che partirà da piazza Europa a Cuneo e giungerà in piazza Galimberti, per porre l'attenzione sulle attività economiche del territorio della Valle Vermenagna. Imprese colpite dalla recente esondazione del 2 e 3 ottobre e ora dalle restrizioni del nuovo Dpcm legata all'emergenza sanitaria in atto.

Covid+Alluvione=Morte. E' con questo claim che intende svilupparsi la manifestazione spontanea che si terrà lunedì a Cuneo a partire dalle ore 11. Ad aprire la "marcia" un carro funebre sulle note del silenzio militare. Seguirà un corteo composto da commercianti e cittadini vestiti (a lutto) di nero.

"Oltre al lutto sarà simboleggiata anche la voglia di rinascita di questa valle - spiega Elio Bottero, imprenditore di Limone Piemonte e vicepresidente del consorzio di promozione turistica Limone On, tra i promotori dell'iniziativa - Ci sarà anche un trattore che trasporterà dei mattoni a cui appenderemo una bandiera italiana. Sfilerà dopo il carro funebre sulle note dell'inno dei Mameli."

"Vogliamo portare all'attenzione di tutti il dramma di questi territori - continua Bottero - Parteciperanno rappresentanti dei comuni della Valle Vermenagna. Chiediamo che si intervenga per tutelare le nostre economie e le nostre infrastrutture per farci ripartire al più presto. Noi e la vicina Valle Roja. Tra le altre cose vorremo che in quanto alluvionati potessimo almeno avere una deroga sulle chiusure degli esercizi di somministrazione come da recente Dpcm che penalizza le nostre attività, già compromesse dall'esondazione."

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.