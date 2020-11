controcorrente: non è il giorno dei morti, c'è qualcosa che non va

1 novembre 2020: non ti riconosco. Cosa vuoi spiegarci?

Questo coronavirus è veramente esperto...regola il tempo, gestisce le stagioni, stabilisce le fasce orarie...

Da maggio a settembre è andato in ferie... ora è tornato, fa vita notturna, va in palestra e gioca a calcetto, anche al calcio, quello professionistico.

Dentro pub, bar e ristoranti sta in piedi, ma se ti siedi non ti infetta sino alle 18, lui vola alto. E' molto furbo, entra nei matrimoni e nelle feste, addirittura entra in casa nelle feste private, ma, evita di andare a scuola non gli piace, figuriamoci se va all'agenzia delle entrate o in banca.

E' un virus che sa fare finanza, ma non ama pagare puntuale la cassa integrazione È pericolosissimo per anziani e malati, ma, conosce i pezzi grossi e pare non li tocchi. E' settoriale, punisce le partite Iva, colpisce le fasce deboli, ma appoggia e salvaguarda le lobby ed i poteri forti. E' anche perfido, ti lascia morire solo, senza affetti, senza conforto, senza pieta'! Per concludere è anche esibizionista, ha tolto il posto al cancro, all'infarto, ed anche a tutte le altre malattie mortali.

Oggi 1 novembre ci lascia tutti così, in coda per entrare al cimitero.

Non è il giorno dei morti, c'è qualcosa che non va.