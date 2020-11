Lunedì 2 novembre, l’ultimo saluto alla mombasigliese Caterina Salvatico

È mancata all’affetto dei suoi cari, Caterina Salvatico, 83 anni, vedova Calandri, conosciuta da tutti semplicemente come Rina. Originaria di Mombasiglio, negli anno ‘60 si era trasferita a Torino con il marito, originario di Lisio, Anselmo Calandri.

Titolari di un negozio di alimentari nel centro di Torino, Caterina aveva trasformato la sua passione per la cucina in un punto di forza del suo lavoro dietro al banco dove, ogni giorno, con il suo sorriso e la sua gentilezza, preparava il pranzo e la cena alle tante torinesi che proprio in quegli anni iniziavano a lavorare fuori casa.

Da Torino, una volta in pensione, si era trasferita a Bruino con il marito, accanto alla figlia e a i nipoti.

Lascia la figlia Enrica ed il genero Andrea, entrambi medici a Torino, gli amati nipoti Gabriele e Alberto e le sorelle Maria Pia e Livia.

Il funerale si terrà domani, lunedì 2 novembre a Bruino, alle 14 presso la chiesa Santa Maria Goretti in via Rivalta. La salma sarà accompagnata poi al cimitero di Mombasiglio, dove arriverà intorno alle 16.15.

Sarà tumulata accanto al marito Anselmo e al fratello Gino Salvatico, deceduto a luglio di quest’anno.