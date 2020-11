Fratelli d’Italia: “Il sindaco di Cuneo? A noi!”

Facendo leva su sondaggi che danno Fratelli d’Italia elettoralmente quasi tre volte più forte rispetto a Forza Italia e sul fatto che la Lega sul piano amministrativo continua a registrare un deficit di classe dirigente, Paolo Bongioanni ha iniziato a tessere la sua tela in vista delle comunali di Cuneo del 2022.



Mancano poco meno di due anni, ma da settimane crescenti rumors interessano gli ambienti politici cittadini.



I Fratelli d’Italia mettono le mani avanti facendo capire sin d’ora ai due partner di centrodestra che il candidato sindaco della città capoluogo di provincia compete loro.

Questo non significa che debba essere soggetto che arriva da Alleanza Nazionale, nè che debba obbligatoriamente essere iscritto al partito.



L’importante per Bongioanni, ormai primus inter pares rispetto al coordinatore provinciale William Casoni, è che ad indicarlo sia il suo partito.



Qualche settimana fa è spuntato il nome dell’avvocato Alberto Coggiola, fuoriuscito dai Moderati di Mimmo Portas, ma si trattava di una polpetta se non proprio avvelenata certo non ben cucinata. Tant’è che l’interessato, con la signorilità che lo contraddistingue, ha prontamente smentito l’indiscrezione.



Voci ricorrenti indicano pressioni da parte di una componente del partito nei confronti dell’attuale deputato e sindaco di Argentera Monica Ciaburro.



Il nome della parlamentare viene messo sul tavolo degli alleati per dimostrare che FdI ha le idee chiare e che intende mandare in campo donne e uomini di punta.



Nelle ultime ore ha preso a circolare anche il nome di Mauro Bernardi, contitolare del noto bar-gelateria Corso, dimessosi da vicesindaco di Borgo San Dalmazzo nell’estate 2016, per assumere la presidenza dell’Atl cuneese di cui Bongioanni era direttore prima della sua elezione in Regione.



Bernardi – dice chi lo ha sentito e lo conosce bene – sarebbe tuttavia dubbioso.



Probabilmente preferirebbe la piazza politica di Borgo, che meglio conosce avendo ricoperto, in quel municipio, ruoli amministrativi per nove anni.



Ma in questa fase, quando il traguardo è ancora lontano e prima di allora i nomi si sprecheranno, i Fratelli vogliono portarsi avanti col lavoro segnando il territorio.

Il messaggio indirizzato a Forza Italia e ancor più alla Lega è uno solo, imperativo, categorico: “A noi il candidato sindaco di Cuneo!”