La Lega dilettanti monitora costantemente la situazione dei campionati: "Particolare attenzione alle possibili ulteriori restrizioni"

Si è riunito ieri il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta della Lega nazionale dilettanti, convocato dal presidente Christian Mossino per effettuare le dovute verifiche e valutazioni in ordine ai possibili scenari conseguenti allo stop dei campionati sino al 24 novembre ed all’evolversi estremamente negativo dell'emergenza pandemica del Coronavirus.

Il Consiglio ha "ritenuto di continuare a monitorare costantemente la situazione contingente, con particolare attenzione verso le possibili ulteriori restrizioni eventualmente disposte dalle autorità governative e comunque proseguendo nella valutazione delle varie soluzioni che potrebbero essere adottate di concerto con gli Organi superiori della Lega nazionale dilettanti e della FIGC".

Non solo, perchè è stata anche stabilita "l’apertura di un Ufficio di Consulenza per tutte le Società ed Associazioni Sportive al fine di supportarle in tutti gli adempimenti connessi al nuovo decreto legge del 28 ottobre riguardante le misure di sostegno al sistema sportivo".

"Nel merito - scrive la LND in una nota - sarà possibile inviare al Comitato regionale specifiche comunicazioni o richieste via e-mail, alle quali seguiranno contatti diretti da parte di esperti in materia".

Il Consiglio ha infine deliberato di "sospendere il pagamento della seconda rata relativa alle iscrizioni ai campionati prevista per il mese di novembre".