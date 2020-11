Si perdono sulla strada che conduce al Monte Tournour di Paesana: recuperate illese tre persone

Ingente mobilitazione di soccorsi, nella serata di oggi (domenica) sulle alture di Paesana.

L’allarme è scattato sul versante di Pian Munè, a monte dell’abitato di Borgo Santa Margherita. La chiamata giunta al numero unico per le emergenze, il 112, segnalava la presenza di tre persone (due donne ed un uomo) che riferivano di aver perso l’orientamento (complice anche il buio che, come accasde sempre in questa stagione, sopraggiunge abbastanza presto).

I soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto telefonicamente con i “dispersi”, che si trovavano nella zona del Monte Tournour. E, grazie ai sistemi di cui sono dotati gli Enti di soccorso, si è riuscito a ricavare le coordinate GPS del luogo in cui i tre si trovavano.

Nel frattempo, sono state allertate le squadre dei Soccorso alpinoe Vigili del fuoco. In vallata sono giunti i pompieri da Barge, Saluzzo, mentre da Cuneo è stato fatto intervenire il nucleo Saf, speleo-alpino-fluviale. Il Soccorso alpino ha invece composto squadre a terra con gli operatori della stazione di Crissolo.

I soccorritori, risalita la strada provinciale che conduce a Pian Munè, hanno poi imboccato la strada che dalla località “Trincerone” conduce sul Tournour.

Qui hanno rintracciato le tre persone, riaccompagnandole (a bordo di mezzi fuoristrada) sulla strada provinciale, dove era parcheggiata la loro auto. I tre stanno bene, non hanno alcun problema di natura sanitaria.