Fossano: protesta da parte degli alunni del Liceo Ancina, “vogliamo andare a scuola”

Nonostante la giovane età, un gruppo di ragazze del Liceo Ancina di Fossano sono determinate nel far sentire la loro voce: “andare a scuola è un diritto degli studenti e vederselo strappare via per la seconda volta ha suscitato in noi molta rabbia” commenta la portavoce Greta Giordano.



Una protesta singolare: 6 ragazze del quinto, quarto e terzo anno si sono trovate davanti all’istituto per seguire la lezione sul proprio PC. “Stiamo cercando di coinvolgere più studenti possibili che la pensino come noi e che soprattutto abbiano la stessa nostra idea di protesta”



Dunque, al contrario di quanto comunemente si possa pensare, i ragazzi vogliono andare a scuola. Sono molti i docenti e gli alunni ai quali mancano le sensazioni e il calore che solo all’interno di una classe si posso trovare ma, per ovvie ragioni, sono state sostituite dalla DAD.



“La protesta è indirizzata a chiunque non abbia lavorato in maniera concreta per garantirci di andare a scuola in maniera stabile - sostiene Greta - speriamo che la scuola acquisti l'importanza che le si deve, dato che deve istruire quello che sarà il futuro del nostro paese”



Come esprime la giovane fossanese:“Noi speriamo di poter tornare in classe al più presto per effettuare vere e proprie lezioni, per tornare ad avere veri rapporti sociali e soprattutto per essere quello che i ragazzi alla nostra età dovrebbero essere: studenti”.



Già nei giorni scorsi, prima che subentrasse la DAD al 100%, gli studenti avevano inviato una lettera al sindaco Dario Tallone lamentando l’assenza dei banchi. Il primo cittadino aveva espresso sostegno a riguardo e aveva inoltrato la lettera al ministro Azzolina.



Conclude una determinata Greta Giordano incapace di rimanere indifferente alle cose che non le piacciono: “Chi mi conosce lo sa, non mi piace rimanere con le mani in mano e accettare le cose, soprattutto quando non le reputo totalmente giuste”.