Bra, in via Cavour spunta un 'cane di sabbia', opera di un artista di strada

Due occhi profondi con uno sguardo triste che ti cattura: è ciò che si vede quando si guarda il ‘cane di sabbia’ ed il suo cucciolo, che sabato 31 ottobre ha fatto comparsa nel centro di Bra.

Passeggiando in via Cavour è stato possibile incontrare l'artista di strada che ha modellato la sabbia creando una vera e propria scultura. A terra, gli attrezzi del mestiere: dei pennelli, un po’ d'acqua e un piccolo scalpello usato per incidere i particolari.