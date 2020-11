Nerina Peroni sul palco di "Tu sì que vales": standing ovation e vola direttamente in finale

Nerina Peroni è andata lontano e dopo aver calcato il palco dell’Anfiteatro dell’Anima Festival di Cervere, è arrivata a esibirsi su quello del programma televisivo “Tu sì que vales” dove ha ricevuto una standing ovation da parte di tutto il pubblico in sala.

L’81enne, ospite alla residenza Chianoc di Savigliano, era tornata a esibirsi quest’estate all’anfiteatro in frazione Grinzano, dopo vent’anni che non metteva mano al pianoforte. (link qui)

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la puntata che l’ha vista tra i concorrenti del noto show televisivo con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari.

Prima della sua esibizione Nerina ha raccontato la sua storia, suscitando l’applauso commosso del pubblico oltre che dei giudici.

“Questa storia è già stata musica per le mie orecchie” è stato il commento di Gerry Scotti.

Nerina dopo la sua esibizione sulle note della “Sonata N.11 Alla Turca” di Wolfgang Amadeus Mozart ha ricevuto l’applauso e la standing ovation da parte di tutto il pubblico e dei quattro giudici. Visibilmente emozionata, ha ringraziato per l’affetto e il calore ricevuto.

“Lei ha due talenti - ha aggiunto Maria De Filippi -. Il primo è di saper vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, questo è saper vivere, l’altro è l’arte di suonare. Questa è stata la dimostrazione che la musica non ti abbandona mai, supera il tempo. Per me lei vale tantissimo. Spero vada in finale!”

E in finale per direttissima Nerina Peroni ci finisce davvero, grazie al 100% del voto da parte della giuria popolare e il vale dei quattro i giudici che si sono alzati in piedi.

Da tutta la redazione di Targatocn i migliori auguri!