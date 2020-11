Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo contro la corazzata Conegliano, grande occasione per cinque ragazze della B2

La Bosca S.Bernardo Cuneo si prepara a scendere in campo al Palaverde di Villorba ed affrontare le campionesse del mondo dell'Imoco Volley (ore 17, LVF TV).

Come annunciato sarà una formazione rimaneggiata quella che disputerà il prossimo incontro, con cinque ragazze della serie B2: Melissa Andeng (2002), Noemi Moschettini (2003), Carola Giuliano, Beatrice Battistino e Alessandra Montabone (2004).

Erblira Bici (capitano di giornata) Milka Stijepic e Francesca Fava (che si allenano regolarmente dallo scorso 21 ottobre) avranno il compito di guidare le ragazze per provare a mettere in difficoltà la corazzata avversaria.

La società attraverso i suoi canali ufficiali: "Siamo felici di tornare in campo, e abbiamo deciso di farlo per lanciare un messaggio forte ai nostri sponsor e ai nostri tifosi, che non ci hanno mai lasciati soli in questo periodo così delicato. Verrà il tempo per tornare a pensare ai tre punti; la nostra vittoria sarà giocare e lottare su ogni palla per difendere i colori della nostra città. 𝘍𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰, 'sopportando', come recita il motto dello stemma di Cuneo."