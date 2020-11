"Criticità nel Decreto ministeriale sullo stoccaggio dei vini di qualità": la difesa di Protopapa dei produttori vitivinicoli piemontesi

L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa si esprime a difesa dei produttori vitivinicoli piemontesi ed evidenzia le criticità presenti nel Decreto ministeriale che il Mipaaf emetterà sullo stoccaggio dei vini di qualità in giacenza: “Ritengo che i 9,54 milioni di euro complessivi previsti a stanziamento dal ministero per la misura siano risorse inadeguate per una copertura nazionale, così come è inaccettabile la procedura a click day che il produttore dovrà seguire per presentare la domanda di richiesta di aiuti. Sarebbe inoltre necessario abbassare il quantitativo minimo di ettolitri ammessi a stoccaggio a 100hl, in quanto si rischia di penalizzare le aziende minori che faticano a vendere tramite i canali della GDO”.