A Bra il sì per sempre di suor Agnese al Santuario della Madonna dei Fiori (FOTO)

Ha lasciato tutto per diventare suor Agnese.

È la scelta di Linda Risella, 34 anni di Alba, che domenica 1° novembre, festa di Ognissanti, ha emesso i voti perpetui di povertà, castità e obbedienza, abbracciando per tutta la vita la regola delle Sorelle povere di Santa Chiara, meglio conosciute come Clarisse.

La professione solenne è avvenuta nel Santuario della Madonna dei Fiori di Bra, all’interno della liturgia eucaristica presieduta da Fra Enzo Maggioni, ministro provinciale dei Frati Minori del Nord Italia, coadiuvato da rappresentanti del clero locale, tra i quali il rettore del Santuario, monsignor Giuseppe Trucco ed i salesiani don Alessandro Borsello, don Sebastiano Bergerone e don Giampaolo Del Santo, oltre ad una quota di Frati Minori, Cappuccini e Carmelitani della Liguria.

Una celebrazione molto intima, vissuta in comunione spirituale e preghiera, insieme ai famigliari più stretti, alla Madre Abbadessa suor Maria Amata, alle altre Sorelle ed a tutta la Chiesa in festa per una sua figlia che ha scelto di donare la sua vita a Dio nella preghiera e nella via della clausura. Tra i banchi, anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato e tante persone che hanno seguito la liturgia animata dal coro delle Clarisse, diretto dalla professoressa Paola Roggero, coordinatore artistico del Civico Istituto Musicale Gandino di Bra, che ha potuto contare anche su alcuni cantori dell’ensemble della Fondazione Fossano Musica ‘Voci in armonia’.

Applausi da parte dei convenuti per la risposta alla chiamata della Clarissa che, come richiede il rito, durante il momento della preghiera litanica, si è prostrata a terra, in segno di ‘abbandono confidente’ (Is. 30,15) e di disponibilità totale all’azione ed alla guida dello Spirito Santo nella propria vita.

Il cuore della cerimonia, preceduta dall’accensione di una lampada al cero pasquale è stata la professione religiosa di Suor Agnese che ha avuto più momenti. Anzitutto la richiesta della giovane, che così ha risposto alle domande formulate da Fra Enzo: “Illuminata dallo Spirito Santo, chiedo di professare solennemente la Forma di vita delle Sorelle Povere di Santa Chiara, che è vivere il santo Vangelo e di seguire il Signore nostro Gesù Cristo in santa umiltà, altissima povertà e unità di spiriti con questa fraternità”. Successivamente la scelta di professare i voti di povertà, obbedienza, castità e clausura, ancora affidata al Ministro provinciale francescano. Ed infine la professione vera e propria, letta da Suor Agnese dalle mani della Madre Abbadessa: Maria Amata Capretti.

Quindi, si è tenuta la consegna dell’anello, insegna della Professione e simbolo dell’amore totale verso Dio. Suor Agnese ha poi abbracciato le sue consorelle, come segno dell’accoglienza nella fraternità delle sorelle povere di Santa Chiara. “Solo l’amore ci cambia e ci mette in moto verso la pienezza della vita e la scoperta di noi stessi. Auguriamo a suor Agnese di essere una suora inquieta, nel senso di non accontentarsi e non fermarsi, sull’esempio del paradiso e dei Santi. Essi sono uomini e donne, giovani ed anziani, sani e malati che brillano della luce di Dio e perciò sono capaci di guardare lontano”, ha commentato il celebrante.

Aggiungendo: “È un dono ed una consolazione grande sapere che nel nascondimento e nell’orazione c’è chi quotidianamente sostiene il nostro cammino affidandolo a Dio. Accompagniamo questa giovane donna con la preghiera e l’affetto per una scelta che riempie in profondità la vita. La clausura dei Monasteri non è una scatola chiusa, ma una condizione fatta di preghiera e contemplazione, fraternità e lavoro che rendono più bella l’esistenza. La clausura è quella che c’è fuori, in un mondo che coltiva il desiderio di onnipotenza, in cui l’io si sostituisce a Dio. Serve un orizzonte più lungo, dato dal Vangelo, altrimenti non c’è futuro”.

La funzione è stata molto sentita anche dai fedeli presenti, segno della considerazione e dell’apprezzamento che tanti nutrono verso chi sceglie una vita contemplativa, di preghiera per tutto il mondo, che oggi ne ha tanto bisogno. Al termine della cerimonia è stato possibile salutare la neo professa e scattare qualche fotografia di gruppo delle religiose, sempre sorridenti, anche sotto la mascherina. All’uscita del Santuario, per tutti c’è stato l’omaggio di un sacchetto di dolci da portare a casa, visto che le norme anti-Covid non hanno consentito il tradizionale momento conviviale. Le Suore Clarisse sono una comunità di monache di vita contemplativa che vivono in clausura secondo la regola di Santa Chiara d’Assisi, dedicandosi alla preghiera, al lavoro manuale ed alla meditazione della Parola di Dio.

Dovete sapere che la storia delle Sorelle Clarisse in terra braidese inizia nel 1629 quando padre Stefano Dentis, frate francescano, in un corso di predicazione riuscì a suscitare entusiasmo e interesse a Margherita Saracena. Margherita, in seguito, insieme ad alcune compagne costituì il primo nucleo di donne dedite alla preghiera e alla vita in comune. Il primo Monastero si ebbe il 17 gennaio 1633. Nel 1802, con il decreto di Napoleone che stabiliva la soppressione degli ordini religiosi, le Clarisse si rifugiarono in una casa privata situata in Bra. Nella nuova casa la vita monastica riprese, però l’edificio non era adatto alla vita religiosa, non aveva la chiesa, ma solo un piccolo oratorio. Si pensò allora di costruirne uno nuovo. L’11 luglio 1894 le Clarisse lasciarono la minuta casa ed entrarono nel nuovo e attuale Monastero.

Da quegli anni in poi numerose sorelle si sono susseguite, fino a passare il testimone alle attuali dieci consacrate. “Cerchiamo di essere presenza di riferimento e di comunione nella Chiesa diocesana e limitrofa. Dal servizio della preghiera a quello dell’accoglienza e dell’ascolto, raccogliamo il profondo e vivo desiderio di spiritualità e la sincera ricerca di fede da parte di tanti fratelli e sorelle”: così la comunità delle Sorelle Clarisse sul sito www.federazioneclarisse.com .

Il Monastero in viale Madonna dei Fiori 3 concede la possibilità di partecipare alla preghiera dal lunedì al venerdì con il canto delle lodi alle 7.10, il Rosario alle 7.40, il canto del Vespro alle 17.20 e l’officio della Messa alle 18. Al sabato avvengono le celebrazioni delle Lodi, seguite dalla Santa Messa alle 7. Ogni domenica e giorni festivi alle ore 8.10 si prega l’ora Terza, seguita alle ore 8.30 dalla liturgia eucaristica. Sempre la domenica, a partire dalle 15.30, viene esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione silenziosa ed alle 17 c’è ‘Vocainsieme’, un momento guidato di adorazione per le vocazioni e per intenzioni specifiche, che vengono depositate dai fedeli in un’apposita cassettina ubicata al fondo della chiesa e poi raccolte e presentate al Signore. La chiesa del Monastero è aperta tutti i giorni, ininterrottamente, dalle 6 alle 19 e tante persone la varcano per una sosta ristoratrice alle radici del silenzio e dell’incontro con Dio.