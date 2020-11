A Cavallermaggiore arriva l'eco compattatore per bottiglie in plastica PET

Il comune di Cavallermaggiore, dopo l'iniziativa delle borracce a scuola e dei porta mozziconi, continua a muoversi in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente con l'inaugurazione di un eco compattatore per bottiglie in plastica PET.

Il compattore, situato in via Fiume presso il campo sportivo e posizionato grazie ad una convenzione tra il Comune, seguita dall'Assessore all'Ambiente Federico Bertola,l e il consorzio Coripet, vanta una vera impronta "made in Cuneo". Le macchine, infatti, sono state progettate ed installate dalla Ripet di Cavallermaggiore (che ha come responsabile Alessandro Persia), sono state prodotte dalla MM Construction srl di Savigliano e sono dotate di un software gestito dalla Cubar di Fossano. La realizzazione grafica e la stampa, infine, è stata curata dall'Agenzia Graffia di Savigliano. In tutte queste realtà lavorano molte persone di Cavallermaggiore, che hanno contribuito alla finalizzazione di questo importante progetto.