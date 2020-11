Crescono ancora i pazienti Covid ricoverati a Verduno: ora sono 110 su 200 degenti complessivi

Aumentano ancora i ricoveri di pazienti Covid nell’ospedale di Verduno.

Appena diffuso dall’Asl Cn2, il dato di oggi (lunedì 2 novembre) riferisce di 110 pazienti accolti negli appositi spazi creati all’interno dell’ospedale unico di Alba e Bra, a fronte di un totale di 200 pazienti.



Si tratta di un numero in linea con la grave situazione vissuta in queste ore dalla generalità degli ospedali piemontesi, dove nelle ultime settimane i ricoverati Covid hanno subìto un’impennata che secondo le autorità sanitarie rischia di minarne in breve tempo la tenuta, in mancanza di provvedimenti o di una rapida inversione di tale tendenza.



Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di crisi regionale soltanto nelle ultime 24 ore i ricoveri Covid nel solo Piemonte sono stati ben 281, diciassette dei quali hanno presso unità di terapia intensiva. Il totale regionale dei ricoveri è quindi salito a quota 3.040, 196 dei quali relativi ai pazienti più gravi.



Sul fronte dei positivi al Covid-19 il portale della Regione Piemonte aggiorna a 148, 358 e 90 i dati relativi, rispettivamente, ai residenti di Alba, Bra e Cherasco.