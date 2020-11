Adottaunsentiero: è attiva la campagna di crowdfunding per il ripristino della Balconata di Ormea in Valle Tanaro

L'alluvione ha gravemente danneggiato anche la fitta rete di sentieri e di strade bianche, in gran parte ciclabili, che costituisce una delle principali attrazioni turistiche del territorio comunale, nonché la condizione per la sopravvivenza delle settanta attività, ricettive, commerciali e di ristorazione, che rappresentano la quota più rilevante dell'economia locale. Le piogge intense e violente di inizio ottobre hanno causato frane, smottamenti e distrutto pressoché tutti i ponti e gli attraversamenti sui numerosi ruscelli del percorso della Balconata di Ormea, un sentiero percorribile a piedi, in mountain bike e a cavallo, molto frequentato per gran parte dell'anno grazie alla sua facile accessibilità e favorevole esposizione.

La dimensione dei danni è tale, oggi, da non poter essere affrontata con il tradizionale impegno dei volontari del CAI e con le risorse del Comune di Ormea, chiamato a sostenere costi ingenti per intervenire sui 196 chilometri di strade comunali e sulle altre infrastrutture danneggiate. Per questo motivo il Comune di Ormea chiede aiuto e sostegno per poter rendere nuovamente percorribile, il più presto possibile, questo percorso di grande interesse storico e culturale, vitale per la nostra economia: la Balconata di Ormea.