Al Santa Croce un numero di telefono per rispondere alle necessità dei familiari delle persone ricoverate

Attivo da oggi il punto informativo telefonico rivolto ai familiari delle persone ricoverate presso l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle.



Al riferimento telefonico 0171/642773 (attivo dalle ore 9 alle 17, tutti i giorni, compresi i festivi dalle ore 9 alle 17) o, in alternativa, alla mail: infocovid@ospedale.cuneo.it, si potranno ottenere informazioni utili relative al ricovero del proprio caro; conoscere le azioni messe in atto dall'ospedale per soddisfare alcune necessità pratiche; essere informati su eventuali servizi attivi e reti sociali.



Il punto informativo telefonico non fornisce informazioni sullo stato di salute della persona ricoverata, ma indica le modalità per parlare con il medico.



Inoltre, è sempre attivo il progetto di videochiamate presso i reparti, grazie ai tablet ricevuti in donazione.



Contemporaneamente il Trauma Center Psicologico attiva nuovamente il servizio di supporto telefonico per la gestione dello stress legato alla nuova ondata di contagi: 0171/641136, operativo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30 (in alternativa mail: traumacenter@ospedale.cuneo.it).



Il servizio è rivolto a operatori sanitari che vivono con fatica o paura questo momento, ai genitori positivi al COVID 19 in difficoltà nel comunicarlo ai figli, a familiari con un caro ricoverato per COVID19, a insegnanti che necessitino di indicazioni su come comunicare ai propri studenti la situazione attuale, a chi si senta particolarmente in tensione o sotto stress per la situazione che stiamo vivendo.