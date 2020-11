Asti-Cuneo, Perosino: "Dopo anni di ritardi momento importante per tutto il territorio"

"La sua storia è stata lunga e accidentata, ma oggi finalmente possiamo forse dire che si avvia verso il completamento un'opera necessaria, sentita, dovuta alla provincia di Cuneo".



Questo le parole con le quali il senatore roerino Marco Perosino commenta l’esito del confronto tenuto stamattina tra parlamentari del territorio, Regione, Provincia, società concessionaria e il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli, collegata in videoconferenza da Piacenza per un aggiornamento sullo stato dell’iter di completamento dell’autostrada Asti-Cuneo



"Dopo anni di ritardi, dovuti a complessi motivi politici e finanziari si tratta di un evento importante per la provincia di Cuneo e particolarmente per il territorio di Langhe e Roero, oltre che per le città di Alba e Bra – dice Perosino –. Il lotto 6.2 è stato suddiviso in 2 sub-lotti. Quello B, col tratto che va dalla tangenziale di Alba al nuovo ospedale di Verduno, e quello A, dall’ospedale al ponte incompiuto sul Tanaro in Comune di Cherasco. Ora il tronco B può partire. Il tronco A è in progettazione con l’acquisizione dei necessari pareri. Verrà realizzato in esterno, come definito col nuovo piano dell’opera, senza più galleria quindi, con un 'impalcato' che verrà realizzato con attenzione alle mitigazioni ambientali e senza la complicazioni di scavi in una zona geologicamente instabile e di una produzione di inerti di difficile destinazione".



"Durante la conferenza sono state poste, costruttivamente, alcune questioni ancora sospese – prosegue il parlamentare di Forza Italia –. La prima riguarda il casello di uscita per l'ospedale di Verduno. Occorre premettere che il transito sull'autostrada del traffico pesante e di chi va oltre alleggerirà di molto il carico sulla Provinciale 7, e quindi anche il traffico locale, anche per l'ospedale, migliorerà. Ma è una questione sulla quale la società concessionaria e il Ministero si sono impegnati ad approfondire. Ho chiesto che le decisioni, appena possibile, siano rese pubbliche e trasparenti, per l'utenza locale e anche in rapporto al casello esistente di Govone. La seconda è quella riguardanti le opere complementari. La società concessionaria si è impegnata nella prossima conferenza dei servizi sul lotto A a parlarne. Infine i tempi. Tutti gli intervenuti – ha concluso l’onorevole Perosino – hanno chiesto massima accelerazione, coscienti del fatto che la viabilità di cantiere costituirà un momentaneo aggravio al carico giornaliero già al limite della transitabilità".