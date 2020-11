Bra, nuovo presidente per la banda “Giuseppe Verdi”

Cambio al vertice per la Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Bra. Dopo cinque anni ha lasciato il suo incarico di presidente Rosetta Alfarano, che peraltro aveva seguito le orme del padre Michele, anch’egli alla guida del sodalizio negli anni passati.



Nel corso di un’elezione tenutasi la scorsa settimana in modalità telematica, i componenti del gruppo hanno eletto all’unanimità come nuovo presidente il professor Paolo Bulgarini.



Alla Alfarano vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto, mentre al professor Bulgarini e alla Banda stessa gli auguri per il proseguo di una fantastica avventura.



Per informazioni relative all’attività della Banda musicale è possibile rivolgersi all’istituto musicale “A. Gandino”, chiamando il numero 0172/18.06.939 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail istitutomusicalebra@gmail.com.