Centallo: una classe della primaria in isolamento, il preside invita alla calma e rassicura le famiglie

Subentra la didattica a distanza per una delle classi della scuola primaria di Centallo. Un ragazzo è risultato positivo al test per il Covid-19 come confermato dal dirigente Davide Martini.



Il preside assicura che la scuola non lascerà indentro nessuno. Nella giornata di verdì scorso invece si è concluso l’isolamento per la classe della primaria di Roata Chiusani.