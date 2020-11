Ciak si gira! Domenica di riprese a Niella Tanaro per raccontare la storia dei panettieri emigrati in Costa Azzurra

La storia dei panettieri niellesi in un docufilm che unisce idealmente Italia e Francia.

Ieri, domenica 1° novembre, nella zona di San Grato, tra Vicoforte e Niella Tanaro, la troupe francese di Géraldine Giraud ha girato le ultime scene del docufilm “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” che racconterà la storia dei panettieri niellesi che a inizio ‘900 emigrarono in Costa Azzurra per cercare migliori condizioni di vita.

Le riprese si sono svolte sui terreni silenti che Beppino Suria ha dato in gestione alla pro Niella Tanaro per la semina dei grani antichi per la realizzazione del progetto “Niela fa la mica bela”, in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l’AIAB.

All’incontro insieme al sindaco di Niella Tanaro, Gian Mario Mina, il presidente della Pro loco, Emanuele Rovella e il consigliere comunale Simone Tomatis che hanno illustrato gli obiettivi portati avanti a Niella Tanaro per valorizzare la tradizione legata al pane, ha partecipato anche Céline Cornutello, che ha deciso di abbandonare il caos della città di Nizza, dove lavorava come dirigente in una società di autonoleggio dell’aeroporto, per ritornare ad assaporare una vita più tranquilla, in mezzo alla natura.

“Ho scelto di lasciare il mio lavoro per dedicarmi a un mestiere totalmente diverso” – spiega – “Ho seguito un corso per panificatori e aprirmi la mia panetteria, nell’entroterra, a circa 100km da Nizza, lontano dal traffico della città”.

La sua visita a Niella Tanaro voleva essere un segnale di incontro e ricongiungimento per condividere i segreti della tradizione francese e italiana.

“Tornare alla tradizione è un segnale importante, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – commenta il sindaco Gian Mario Mina - “La pandemia ci sta insegnando ad apprezzare di più la natura e le bellezze del nostro territorio. Sono orgoglioso del lavoro che la pro loco sta facendo per portare avanti questo progetto e sono sicuro che sarà un successo”.

E proprio a Niella, come ha spiegato il dottor Rovella, lo scorso 20 ottobre, si è svolta la prima parte della semina, sia a spaglio che meccanica, di semi antichi tra cui agrostemma githago (giattione), miscela germonte (abbondanza, albachiara, andriolo, autonomia, bianco di suvero, gambo di ferro, gentilrosso, verna, frassineto, inallettabile, rieti, seieve, teriminillo, tosella) e miscela Piemonte (andriolo, abbondanza, gentilrosso, gambo di ferro, frassineto, sieve, verna).

“Il docufilm ripercorre la storia di immigrazione della mia famiglia materna e l'esodo di un intero villaggio di panettieri, provenienti dal Piemonte, in Costa Azzurra” – spiega Géraldine Giraud - “Un lavoro di ricerca iniziato dieci anni fa, dopo la scomparsa di mio nonno, che era panettiere. Questo docufilm vuole essere un omaggio ai miei antenati italiani e a tutti questi lavoratori, sperando possa essere un modo per portare l’attenzione su un ritorno alla tradizione”.