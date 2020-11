Covid, ricoverati sopra quota 3mila in Piemonte. Quasi 200 i posti occupati in terapia intensiva

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 34.153 così suddivisi su base provinciale:

Alessandria 3910,

Asti 1852,

Biella 1112,

Cuneo 3576,

Novara 3118,

Torino 17.630,

Vercelli 1566,

Verbano-Cusio-Ossola 1160,

extraregione 229.





I DECESSI SONO 4.415 (+21)

Sono 21 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui due verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale è ora 4.415 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

719 Alessandria,

270 Asti,

227 Biella,

427 Cuneo (+2) ,

, 423 Novara,

1935 Torino,

235 Vercelli,

136 Verbano-Cusio-Ossola,

oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.





LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 74.663 (+2.003 rispetto a ieri, quando l’incremento segnalato rispetto al giorno precedente era stato di 2.024). A quota 853 (43%; ieri questo valore era sceso al 41%) sono asintomatici.



I casi sono così ripartiti:

989 screening,

565 contatti di caso,

449 con indagine in corso;



per ambito:

112 RSA/Strutture Socio-Assistenziali,

216 scolastico,

1675 popolazione generale.



La suddivisione complessiva su base provinciale diventa:

7.030 Alessandria,

3.689 Asti,

2.433 Biella,

9.154 Cuneo (+232; contro il +271 segnalato ieri) ,

, 5.925 Novara,

40.227 Torino,

2.794 Vercelli,

2.115 Verbano-Cusio-Ossola,

oltre a 522 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

I restanti 744 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.





I ricoverati in terapia intensiva sono 196 (+17 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.844 (+264 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 161 pazienti).

Le persone in isolamento domiciliare sono 32.791



I tamponi diagnostici finora processati sono 1.050.421 (+11.113 rispetto a ieri; rapporto positivi/tamponi al 18%), di cui 578.099 risultati negativi.